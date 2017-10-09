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Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных команд

Спорт
9 октября, 18:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Команду России сформирует Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана - сотрудники посольства страны

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборных России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч в рамках акции "Gentlefan" перед началом контрольной игры между основными командами в Казани. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации мусульман-предпринимателей России.

"10 октября в преддверии контрольного матча сборных России и Ирана в Казани состоится товарищеская встреча болельщиков двух команд в рамках акции гостеприимства российских болельщиков "Gentlefan". Команду России сформирует Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана - сотрудники посольства страны", - сказали в организации.

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Акцию "Gentlefan" запустили в феврале болельщики "Ростова" перед матчем Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Несколько сотен британских любителей футбола накануне встречи получили пледы, чтобы не замерзнуть на трибунах стадиона "Олимп-2".

Акция была продолжена в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором РФС по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

Позже в марте сочинские болельщики продолжили традицию и радушно встретили бельгийских любителей футбола перед контрольной игрой сборных России и Бельгии. Около 30 бельгийских болельщиков, которые прибыли в Россию, встретили девушки в костюмах ангелов и подарили каждому подушку в виде облака с надписью "Gentlefan. Russian warm welcome". В июне в рамках аналогичной акции памятные сувениры и подарки получили в Москве болельщики сборной Чили перед товарищеским матчем с командой России.

Затем акция прошла в Москве перед матчами Лиги чемпионов "Спартак" - "Ливерпуль" и ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". В первом случае английские болельщики получили памятные майки Gentlefan. Во втором - фанатам "Манчестер Юнайтед" подарили дождевики.

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