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Путин поздравил российскую гимнастку Пасеку с золотом ЧМ-2017 в опорном прыжке

Спорт
9 октября, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что целеустремленность и чемпионский характер спортсменки будут и впредь помогать ей добиваться значимых результатов

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Марию Пасеку с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в минувшее воскресенье в канадском Монреале. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Благодаря огромной силе воли, трудолюбию и мастерству Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества в мировой спортивной гимнастике, в напряженной борьбе с достойными соперницами одержали красивую победу", - говорится в телеграмме президента.

Путин выразил уверенность, что целеустремленность и чемпионский характер спортсменки будут и впредь помогать ей добиваться значимых результатов и пожелал гимнастке дальнейших успехов и всего самого доброго.

Российская гимнастка Мария Пасека стала чемпионкой мира в опорном прыжке в минувшую субботу. Судьи оценили ее выступление в 14,850 балла. Второе место заняла американка Джейд Кэри (14,766), бронза досталась Джулии Штейнгрубер из Швейцарии (14,466).

22-летняя Пасека - чемпионка мира 2015 года в опорном прыжке, трехкратный призер Олимпийских игр. На чемпионате Европы - 2017 в Румынии Пасека заняла в опорном прыжке четвертое место.

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