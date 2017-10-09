Путин поздравил российскую гимнастку Пасеку с золотом ЧМ-2017 в опорном прыжке

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Марию Пасеку с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в минувшее воскресенье в канадском Монреале. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Благодаря огромной силе воли, трудолюбию и мастерству Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества в мировой спортивной гимнастике, в напряженной борьбе с достойными соперницами одержали красивую победу", - говорится в телеграмме президента.

Путин выразил уверенность, что целеустремленность и чемпионский характер спортсменки будут и впредь помогать ей добиваться значимых результатов и пожелал гимнастке дальнейших успехов и всего самого доброго.

Российская гимнастка Мария Пасека стала чемпионкой мира в опорном прыжке в минувшую субботу. Судьи оценили ее выступление в 14,850 балла. Второе место заняла американка Джейд Кэри (14,766), бронза досталась Джулии Штейнгрубер из Швейцарии (14,466).

22-летняя Пасека - чемпионка мира 2015 года в опорном прыжке, трехкратный призер Олимпийских игр. На чемпионате Европы - 2017 в Румынии Пасека заняла в опорном прыжке четвертое место.