Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

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ТАСС, 9 октября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В двух стартовых матчах сезона 32-летний форвард забросил семь шайб - три в игре с "Оттавой" (5:4 Б) и четыре во встрече с "Монреалем" (6:1). Овечкин дважды за прошедшую неделю становился первой звездой игрового дня. За два матча россиянин нанес 14 бросков по воротам и заработал показатель полезности "плюс шесть".
Второй звездой признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, который помог своей команде одержать две победы на старте сезона. Канадский голкипер отразил 72 из 74 бросков по своим воротам. Третьей звездой недели стал форвард "Филадельфии" Уэйн Симмондс, забросивший четыре шайбы в трех матчах.