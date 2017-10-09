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СМИ: Лондон примет матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года

Спорт
9 октября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Официальное и окончательное решение еще не принято

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Лондон проведет матч за звание чемпиона мира по шахматам в ноябре 2018 года. Об этом сообщает испанская газета Еl Рais со ссылкой на два источника.

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Издание отмечает, что официальное и окончательное решение еще не принято. Ранее президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил ТАСС, что летал в Англию и встречался с бизнесменами, юристами, которые заявили о желании помочь провести матч за звание чемпиона мира в Лондоне.

В 2016 году матч за звание чемпиона мира прошел в Нью-Йорке. В борьбе за шахматную корону действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке оказался сильнее россиянина Сергея Карякина. С 10 по 28 марта 2018 года в Берлине пройдет турнир претендентов, по итогам которого определится соперник норвежца.

Ранее Япония, Южная Корея и Сингапур объявили о желании провести матч. Также матч хотела провести Норвежская шахматная федерация и была поддержана компанией World Chess, обладающей правами на проведение турниров чемпионского цикла FIDE. Несмотря на поддержку со стороны столичных властей, федерации так и не удалось получить от правительства гарантий покрытия части расходов на проведение мероприятия, бюджет которого, по оценкам World Chess, должен превысить 4 млн евро.

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