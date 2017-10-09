Бойцы СКФО и ЦФО завоевали по три золотые медали на Кубке России по ММА

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бойцы из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Центрального федерального округа (ЦФО) выиграли по три золотые медали на проходившем в Краснодаре Кубке России по смешанным единоборствам (MMA). Об этом сообщает портал "Газета.Ru".

Победителями от СКФО в своих весовых категориях стали Касум Касумов (до 65,8 кг), Азамат Бекоев (до 84 кг) и Хусейн Адамов (свыше 93 кг), от ЦФО - Магомедрасул Гаджиев (до 56,7 кг), Шамиль Рамазанов (до 77,1 кг) и Насрудин Насрудинов (до 93 кг).

Еще двумя победителями турнира стали бойцы из Москвы - Расул Магомедов (до 70,3 кг) и Шамиль Абдулхамидов (до 61,2 кг).

Обладатели Кубка России примут участие в боях за Суперкубок страны с победителями национального первенства и войдут в резерв сборной России. Суперкубок пройдет в декабре.