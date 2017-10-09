Агент хоккеиста "Вегаса" Шипачева заявил, что россиянин не хочет возвращаться в КХЛ

ТАСС, 9 октября. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Вадим Шипачев не хочет возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист TSN Даррен Дрегер со ссылкой на агента форварда Петра Свободу.

Ранее 30-летний россиянин был отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз".

"Агент Шипачева Петр Свобода говорит, что его клиент не хочет возвращаться. Отрицает любые проблемы", - написал Дрегер.

Shipachyov's agent, Petr Svoboda says he doesn't want to go back. Denies any issue. https://t.co/F3KTLARKpg — Darren Dreger (@DarrenDreger) 9 октября 2017 г.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.