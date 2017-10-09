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Агент хоккеиста "Вегаса" Шипачева заявил, что россиянин не хочет возвращаться в КХЛ

Спорт
9 октября, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ранее 30-летний форварда был отправлен в клуб АХЛ "Чикаго Вулвз"

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Вадим Шипачев (№87)

Вадим Шипачев (№87)

© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 9 октября. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Вадим Шипачев не хочет возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист TSN Даррен Дрегер со ссылкой на агента форварда Петра Свободу.

Ранее 30-летний россиянин был отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз".

"Агент Шипачева Петр Свобода говорит, что его клиент не хочет возвращаться. Отрицает любые проблемы", - написал Дрегер.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

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