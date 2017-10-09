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Сорокин: хоккеисты ЦСКА хотели показать себя Квартальнову в матче КХЛ с "Локомотивом"

Спорт
9 октября, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Тренер, под руководством которого армейцы трижды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ, возглавил ярославскую команду 4 октября

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Каждый игрок московского ЦСКА старался показать себя в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом", который возглавляет бывший тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. Таким мнением с журналистами поделился вратарь ЦСКА Илья Сорокин.

В понедельник ЦСКА дома обыграл "Локомотив" со счетом 5:2. Квартальнов, под руководством которого армейцы трижды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ, становились чемпионами России (2015), а также выходили в финал Кубка Гагарина (2016), возглавил ярославскую команду 4 октября.

"Команда сегодня здорово сыграла в нападении, реализовала большинство. Подоплеки во встрече с командой, которую тренирует наш бывший тренер, не было, но все понимали, что три года работали вместе. Кто бы что ни говорил, каждый имел желание себя показать. Но старался об этом не думать, чтобы не затмевало голову", - заявил Сорокин.

"Все партнеры за меня сделали, хорошо, что мы доиграли до конца и больше не пропустили. Я сыграл 11 минут по статистике? Конечно, каждому хочется играть больше, но ничего страшного, ребята все красавцы, ловили шайбу на себя, молодчики. Нам нужно прибавлять от матча к матчу и играть лучше", - сказал автор двух шайб нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

ЦСКА, набрав 40 очков в 18 играх, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече московская команда 14 октября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

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