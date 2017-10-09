Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дубль Якупова помог "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Спорт
9 октября, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Голкипер Семен Варламов провел игру "на ноль", еще один россиянин Никита Задоров отметился результативной передачей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Наиль Якупов

Наиль Якупов

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 9 октября. "Колорадо" на выезде одержал победу над "Бостоном" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Шайбы забросили Свен Андриегетто (5-я минута), Джей Ти Комфер (14) и российский форвард Наиль Якупов (47, 60), для которого эти голы стали дебютными за клуб в официальных матчах. Другой россиянин - защитник Никита Задоров - отметился результативной передачей. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил все 28 бросков по своим воротам.

"Колорадо" с четырьмя очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, "Бостон" с двумя баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Колорадо" примет "Бостон" 12 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welt: существует угроза, что Запад потеряет терпение в отношении Украины
2
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных билетов
3
ВТБ: сумма риска по ТЦ "Синдика" составляет €3 млн
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Россия в рамках ВТО будет добиваться отмены субсидий для АПК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама