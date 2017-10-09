Дубль Якупова помог "Колорадо" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

ТАСС, 9 октября. "Колорадо" на выезде одержал победу над "Бостоном" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Шайбы забросили Свен Андриегетто (5-я минута), Джей Ти Комфер (14) и российский форвард Наиль Якупов (47, 60), для которого эти голы стали дебютными за клуб в официальных матчах. Другой россиянин - защитник Никита Задоров - отметился результативной передачей. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил все 28 бросков по своим воротам.

"Колорадо" с четырьмя очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, "Бостон" с двумя баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Колорадо" примет "Бостон" 12 октября.