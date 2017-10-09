Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 9 октября. "Сент-Луис" по буллитам победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Две шайбы в составе гостей забросил российский нападающий Владимир Тарасенко (30-я и 36-я минуты). У хозяев отличились Эндрю Лэдд (54) и Андерс Ли (60). Победный буллит на счету Брэйдена Шенна, Тарасенко также свою попытку реализовал. Еще один российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев провел на площадке почти 10 минут, но результативными действиями не отметился, как и форвард "Айлендерс" Николай Кулемин.

"Сент-Луис" одержал третью победу со старта сезона и с шестью очками возглавил турнирную таблицу Западной конференции. "Айлендерс" с тремя баллами располагается на шестой строчке на Востоке.

В следующем матче "Сент-Луис" 11 октября на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Айлендерс" на следующий день в гостях встретятся с "Анахаймом".