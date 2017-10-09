Сборная России победила словенцев в матче ЧМ по керлингу в миксте

ТАСС, 9 октября. Сборная России по керлингу одержала победу над командой Словении со счетом 5:4 в матче группового раунда чемпионата мира среди смешанных команд, который проходит в швейцарском Шампери.

Сборная России выступает на чемпионате во главе со скипом Алексеем Стукальским. Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

Россияне одержали третью побед подряд и единолично возглавили группу A. В следующем матче во вторник сборная России сыграет с командой Уэльса.

Сборная России является действующим чемпионом мира по керлингу в миксте. В 2016 году турнир проходил в Казани.

Чемпионат мира по керлингу в миксте проходит в третий раз. 38 команд разделены на пять групп. 16 лучших команд по итогам предварительной стадии (матчи пройдут до 12 октября) выходят в плей-офф. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на 14 октября.