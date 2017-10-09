Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире

ВОЗ: неблагоприятная обстановка на работе чревата психическими расстройствамиОбщество 10 октября, 1:01
Тренеру сборной Украины Шевченко обидно за итог матча отбора ЧМ-2018 с хорватамиСпорт 10 октября, 0:45
Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турниреСпорт 10 октября, 0:41
Новый президиум РАН соберется на первое заседаниеНаука 10 октября, 0:24
Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана в контрольном матче в КазаниСпорт 10 октября, 0:14
Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018Спорт 9 октября, 23:43
Сборная Сербии квалифицировалась на чемпионат мира 2018 годаСпорт 9 октября, 23:42
Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турниреСпорт 9 октября, 23:40
Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" победить "Айлендерс" в матче НХЛСпорт 9 октября, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 октября. Сборная Исландии одержала победу над командой Косова со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.
Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).
В параллельных матчах группы I сборная Хорватии обыграла команду Украины - 2:0, турки сыграли вничью с финнами - 2:2. В турнирной таблице исландцы набрали 22 очка и заняли первое место в группе, команда Хорватии с 20 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут сборные Украины (17), Турции (15), Финляндии (8) и Косова (1).
Сборная Исландии впервые в своей истории едет на Чемпионат мира!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 9 октября 2017 г.
Ждем команду и ее выдающихся болельщиков на #ЧМ2018! pic.twitter.com/LipUM4AI0P
Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту, команде Франции.
Команда Исландии стала 16-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши и Египта. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.