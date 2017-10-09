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Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире

Спорт
9 октября, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Исландцы впервые в истории сыграют в финальной части чемпионата мира

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Футболисты сборной Исландии

Футболисты сборной Исландии

© EPA-EFE/BIRGIR THOR HARDARSON

ТАСС, 9 октября. Сборная Исландии одержала победу над командой Косова со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).

В параллельных матчах группы I сборная Хорватии обыграла команду Украины - 2:0, турки сыграли вничью с финнами - 2:2. В турнирной таблице исландцы набрали 22 очка и заняли первое место в группе, команда Хорватии с 20 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут сборные Украины (17), Турции (15), Финляндии (8) и Косова (1).

Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту, команде Франции.

Команда Исландии стала 16-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши и Египта. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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