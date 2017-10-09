Сборная Исландии пробилась на ЧМ-2018, украинцы не сыграют на турнире

ТАСС, 9 октября. Сборная Исландии одержала победу над командой Косова со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу и вышла в финальный раунд соревнований, который пройдет в России.

Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).

В параллельных матчах группы I сборная Хорватии обыграла команду Украины - 2:0, турки сыграли вничью с финнами - 2:2. В турнирной таблице исландцы набрали 22 очка и заняли первое место в группе, команда Хорватии с 20 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в мировом первенстве. Далее идут сборные Украины (17), Турции (15), Финляндии (8) и Косова (1).

Сборная Исландии впервые в своей истории едет на Чемпионат мира!



Ждем команду и ее выдающихся болельщиков на #ЧМ2018! pic.twitter.com/LipUM4AI0P — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 9 октября 2017 г.

Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту, команде Франции.

Команда Исландии стала 16-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши и Египта. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.