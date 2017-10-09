Команда Карякина одержала вторую победу на клубном Кубке Европы по шахматам

ТАСС, 9 октября. Российский "Глобус" обыграл румынскую команду Csm Baia Mare с общим счетом 4,5-1,5 во встрече второго тура Кубка Европы по шахматам среди мужских и женских клубных команд. Турнир проходит в турецком Гёйнюке.

В составе "Глобуса" победы одержали россиянин Денис Хисматуллин, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и украинец Антон Коробов. Россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, а также Аниш Гири из Нидерландов свои партии завершили вничью.

На турнире в Турции выступают еще две российские мужские команды. "Медный всадник", который представляют россияне Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Максим Матлаков (не играл во втором туре), Никита Витюгов, Ильдар Хайруллин, Алексей Гоганов, а также израильтянин Максим Родштейн, одержал победу над французской командой Nice Alekhine со счетом 4-2. Legacy Square Capital, за которую заявлены россияне Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Владимир Малахов, Борис Грачев, Вадим Звягинцев, Иван Попов и Александр Злочевский (не играл во втором туре) обыграл македонскую команду Alkaloid со счетом 3,5-2,5.

В женском турнире российские "Югра" и Legacy Square Capital проводили поединок между собой и сыграли вничью с общим счетом 2-2. За клуб "Югра" на турнире выступают россиянки Ольга Гиря (не играла во втором туре), Наталья Погонина, Марина Нечаева и Баира Кованова, а также Анна Ушенина с Украины. За Legacy Square Capital играют россиянки Алина Кашлинская, Екатерина Ковалевская, Дарья Войт и Анастасия Савина.

"Глобус" с 10,5 очками лидирует в турнирной таблице открытого турнира, Legacy Square Capital - на четвертой строчке (11 очков), "Медный всадник" с восемью очками занимает седьмое место. В женском - Legacy Square Capital занимает третье место (5,5 очка), "Югра" - четвертая (5 очков).

В открытом турнире выступают 36 команд, в женском - 12. В составе команд по шесть участников и двое запасных, в женском - четыре и одна запасная. Команды играют по швейцарской системе в семь туров, турнир завершится 14 октября.