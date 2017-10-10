Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турнире

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Предпоследний игровой день европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России определил еще двух участников финальной стадии, которыми стали сборные Сербии и Исландии. Кроме того, определился почти весь состав стыковых встреч, оставив за бортом турнира команды Украины и Уэльса.

Ранее на мировое первенство пробились 15 команд: Россия (как представитель страны-организатора), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Польша, Иран, Испания, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Египет, Нигерия и Коста-Рика.

Группа D

Сборной Сербии, чтобы занять первое место в группе, нужна была победа дома над грузинами, и они ее добились (1:0). Второе место в очном противостоянии разыграли полуфиналист Евро-2016 сборная Уэльса, которой из-за травмы не мог помочь лидер Гаррет Бэйл, и команда Ирландии. Все решил гол ирландца Джеймса Макклина на 57-й минуте встречи. В третьей игре группы австрийцы обыграли на выезде команду Молдавии (1:0).

Итоговое положение команд: Сербия (21 очко), Ирландия (19), Уэльс (17), Австрия (15), Грузия (5), Молдавия (2).

В составе сербов весь матч провел защитник санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович. У сборной Грузии полный матч сыграл защитник хабаровской "СКА-Энергии" Георгий Наваловский, в запасе остались вратарь махачкалинского "Анжи" Георгий Лория, защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия и полузащитник екатеринбургского "Урала" Георгий Чантурия.

Группа G

Матчи последнего тура в этой группе не имели турнирного значения, так как уже ранее прямую путевку завоевали испанцы, а место в стыковых играх забронировали за собой итальянцы. В субботу итальянцы обыграли на выезде албанцев (1:0), итальянцы - израильтян (1:0), а македонцы дома разгромили команду Лихтенштейна (4:0). Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом: Испания (28 очков), Италия (23), Албания (13), Израиль (12), Македония (11) и Лихтенштейн (0).

В составе албанцев вышел в стартовом составе и был заменен в компенсированное ко второму тайму время полузащитник "Ахмата" Одисе Роши.

Для сборной Италии матч с албанцами стал 800-м в истории команды.

Группа I

Исландцы, которые летом 2016 года впервые выступили на чемпионате Европы и дошли на нем до четвертьфинала, летом будущего года в первый раз в истории выступят на чемпионате мира, в последнем туре они обыграли команду Косова (2:0). Второе место разыграли в Киеве сборные Украины и Хорватии, и балканцы смогли добиться своего во втором тайме, победив со счетом 2:0. В третьей игре финны и турки сыграли вничью (2:2). Итоговое положение в турнирной таблице: Исландия (22 очка), Хорватия (20), Украина (17), Турция (15), Финляндия (9) и Косово (1).

В составе исландцев весь матч провел центральный защитник казанского "Рубина" Рагнар Сигурдссон, во втором тайме на поле вышел защитник "Ростова" Сверрир Ингасон. У сборной Косова во втором тайме вышел на замену полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша. В составе хорватов в конце матча на поле появился играющий в аренде в московском "Спартаке" полузащитник Марио Пашалич.

Участники стыковых матчей

Результаты в группе D и I определили, что сборная Словакии стала худшей по набранным очкам среди сборных, занявших в своих группах вторые места (в расчет не берутся игры с командами, ставшими в группе последними).

Таким образом, стали известны пять из восьми участников стыковых игр, которыми стали сборные Северной Ирландии, Дании, Италии, Ирландии, Хорватии и Греции. Еще по две прямые путевки и через "стыки" во вторник будут разыграны в группах А (претенденты - Франция, Швеция и Нидерланды) и B (Швейцария и Португалия). В группе H бельгийцы уже гарантировали себе первое место, а вторыми станут греки, которые сыграют с аутсайдером группы командой Гибралтара.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.