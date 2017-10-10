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"Нью-Джерси" забросил шесть шайб в победном матче НХЛ с "Баффало"

Спорт
10 октября, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В составе "Нью-Джерси" две шайбы забросил 19-летний шведский нападающий Йеспер Братт

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Нью-Джерси" со счетом 6:2 обыграл "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), дублями в составе "Нью- Джерси" отметились Маркус Йоханссон и 19-летний швед Йеспер Братт.

В составе "Баффало" две шайбы забросил Эвандер Кейн (26-я и 58-я минута), у "Нью-Джерси" отличились Стефан Ноесен (7), Брайан Гиббонс (19), Братт (26, 33) и Йоханссон (28, 39).

19-летний швед Братт стал первым игроком в истории "Нью- Джерси", который в двух стартовых матчах в НХЛ сумел набрать пять очков по системе гол плюс пас. В матче с "Баффало" на его счету две шайбы и одна результативная передача. В своей дебютной игре (против "Колорадо" - 4:1) Братт также отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Первый номер драфта новичков 2017 года швейцарец Нико Хишер, набрал первый балл за результативность в составе "Нью-Джерси", в его активе результативная передача. После игры Братт был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал Йоханссон, третьей - Кейн.

"Баффало" потерпел третье поражение в трех матчах и занимает последнее место в Восточной конференции. "Нью- Джерси" одержал вторую победу в двух встречах, занимая вторую строчку в таблице. В следующем матче "Баффало" в ночь на 12 октября в гостях встретится с "Сан-Хосе", днем ранее "Нью-Джерси" на выезде сыграет против "Торонто".

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