Гол и передача Кучерова принесли "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Вашингтоном"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" победил "Вашингтон" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу.

В составе "Тампы" отличились Алекс Киллорн (6-я минута), Крис Кунитц (19), Кучеров (51), победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Брэйден Поинт, подправив перед воротами соперника бросок Кучерова. У "Вашингтона" голами отметились Никлас Бэкстрем (17) и Ти Джей Оши (19, 28). Лучшим игроком матча был признан Кучеров, второй звездой стал Киллорн, третьей - Оши.

Кучеров провел на льду 25 минут 34 секунды, отметившись также шестью бросками по воротам "Вашингтона" и одним силовым приемом. В трех матчах сезона Кучеров набрал уже 5 очков (3 шайбы + 2 передачи). Другой российский нападающий "Тампы" Владислав Наместников сыграл 20 минут 51 секунду, успев нанести два броска и провести силовой прием. Россиянин Михаил Сергачев нанес два броска за 12 минут и 40 секунд на площадке в составе "Тампа-Бэй". Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков по воротам.

Гол Кучерова

OT… Underway! #WSHvsTBL — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 10 октября 2017 г.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин впервые в стартовавшем сезоне ушел с площадки без набранных очков и заброшенных шайб. В двух стартовых играх регулярного чемпионата 32-летний форвард забросил семь шайб после 14 бросков по воротам соперников. В матче с "Тампой" Овечкин сыграл 17 минут, отметившись лишь четырьмя бросками и двумя силовыми приемами.

Другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, в свою очередь, продлил результативную серию сезона, набрав очки в третьем матче кряду. На счету 25-летнего Кузнецова одна голевая передача за 17 минут 39 секунд на площадке, всего в активе нападающего теперь восемь результативных передач в трех играх регулярного чемпионата.

Клуб "Тампа-Бэй" поднялся на пятое место в Восточной конференции, выиграв второй матч из трех (4 очка). Вашингтон" идет вторым, имея в активе 5 очков после трех игр. В следующем матче в ночь на четверг "Вашингтон" дома сыграет против "Питтсбурга", 12 октября с "Питтсбургом" сыграет уже "Тампа-Бэй" на своей площадке.