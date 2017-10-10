Куликов впервые отличился в составе "Виннипега" в победном матче НХЛ с "Эдмонтоном"

ТАСС, 10 октября. "Виннипег" на выезде обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов набрал первые очки за результативность в составе команды, на его счету заброшенная шайба и голевая передача.

В составе "Виниппега" хет-трик оформил Николай Элерс, отличившись на 37-й, 38-й и 59-й минутах матча. Также в составе "Виннипега" шайбы забросили Марк Шайфеле (9) и Куликов (17). У "Эдмонтона" голы забили Леон Драйзатль (33) и Райан Ньюджент-Хопкинс (34).

Куликов, который летом подписал трехлетний контракт с "Виннипегом", провел в матче 16 с половиной минут. На его счету гол, результативная передача, один бросок, силовой прием и один заблокированный бросок хоккеистов "Эдмонтона".

Российский форвард "Эдмонтона" Антон Слепышев провел первый матч в сезоне-2017/18, сыграв 11 минут 22 секунды, на его счету один бросок.

"Виннипег" одержал первую победу в трех матчах сезона. В следующей игре 12 октября "Виннипег" на выезде встретится с "Ванкувером", "Эдмонтон" свой следующий матч проведет 14 октября на своей площадке против "Оттавы".

Дебютная шайба Куликова за "Виннипег"

YouTube/ SPORTSNET