Кабмин вносит в Госдуму законопроект об изучении допинга в лаборатории МГУ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего полномочия МГУ им. Ломоносова в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров [веществ, используемых при производстве наркотических средств] в научных, учебных целях и для экспертной деятельности в сфере борьбы с допингом. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что необходимо в контексте функционирования системы предотвращения допинга в спорте", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Национальная антидопинговая лаборатория была создана в составе научно-образовательного комплекса МГУ в соответствии с поручением президента. Для своей деятельности ей необходимо использовать наркотические средства и психотропные вещества, включенные в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 октября 2017 года.