Клуб НХЛ "Калгари" впервые за 13 лет победил "Анахайм" в гостях

ТАСС, 10 октября. "Калгари" на выезде обыграл "Анахайм" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Эта победа стала для гостей первой в Анахайме с января 2004 года.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Монахан (37-я минута) и Микаэль Баклунд (47). Голкипер "Калгари" Майк Смит отразил все 43 броска по воротам, отыграв "на ноль" первый матч в сезоне и 34-й в карьере.

"Калгари" прервал серию из 29 поражений в Анахайме (включая игры плей-офф). Команда одержала вторую победу в сезоне при одном поражении и вышла на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Анахайм" потерпел второе поражение в трех матчах. Команда занимает седьмое место на Западе.

В следующем матче "Калгари" на выезде встретится с "Лос- Анджелесом". "Анахайм" на своем льду примет "Нью-Йорк Айлендерс". Обе встречи пройдут в ночь на четверг.