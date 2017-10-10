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ESPN: центровой "Филадельфии" Эмбиид подписал контракт на $148 млн, сыграв 31 матч в НБА

Спорт
10 октября, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Новое соглашение с 23-летним камерунцем рассчитано на пять лет

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Джоэль Эмбиид

Джоэль Эмбиид

© AP Photo/Matt Rourke

ТАСС, 10 октября. Камерунский центровой "Филадельфии" Джоэль Эмбиид подписал новый пятилетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на сумму $148 млн. Об этом сообщает ESPN.

Контракт со среднегодовой зарплатой в $29,6 млн являлся максимальным, который могла "Филадельфия" предложить 23-летнему центровому. Эмбиид может заработать дополнительно $30 млн в качестве бонуса, если в предстоящем сезоне станет самым ценным игроком или войдет в одну из трех символических пятерок. Тогда камерунец обойдется "Филадельфии" в $178 млн за пять лет. Текущий контракт Эмбиида, который он подписывал в 2014 году в статусе новичка лиги, был рассчитан до конца сезона-2017/18.

Сам Эмбиид подтвердил факт договоренности с клубом о новом соглашении. "Процесс продолжается. Люблю тебя, Филадельфия. Еще пять лет", - написал баскетболист на своей странице в Instagram.

Эмбиид был выбран "Филадельфией" на драфте 2014 года под вторым общим номером. Первые два сезона камерунец пропустил полностью из-за травм. В НБА Эмбиид дебютировал 26 октября 2016 года. Свой последний матч в прошлом сезоне он провел 27 января, пропустив остаток сезона из-за травмы.

Таким образом, за свою карьеру в НБА Эмбиид отыграл меньше двух с половиной месяцев. Всего в прошлом сезоне он сыграл 31 матч, в среднем проводя на площадке по 25,4 минуты. Камерунец набирал 20,2 очка в среднем за игру, совершая 7,8 подборов, 2,5 блокшота и отдавая 2,1 результативных передачи.

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