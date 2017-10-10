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ХК "Адмирал" окончательно решит вопрос по главному тренеру команды в ноябре

Спорт
10 октября, 9:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Во вторник владивостокский клуб сообщил об отставке главного тренера Александра Андриевского

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МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Адмирал" примет окончательное решение по главному тренеру команды в ноябре. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор владивостокского клуба Камил Гаджиев.

Во вторник "Адмирал" сообщил об отставке главного тренера Александра Андриевского. Исполняющим обязанности главного тренера стал швед Фредрик Стиллман, входивший в тренерский штаб Андриевского.

"Сейчас мы решили доверить команду ему, понимаем, что он [Стиллман] сильный профессионал. Но сразу оговорюсь, что данное решение неокончательное, мы будем анализировать, поскольку на российском рынке есть высококвалифицированные тренерские кадры, - сказал Гаджиев. - Главный тренер - это ключевая позиция, мы пока воспользовались той возможностью, которая у нас есть. После последующих выездной и домашней серий мы приблизимся к экватору чемпионата, думаю, примем окончательное решение".

"Во-первых, Стиллман, хоть не так известен широкому кругу хоккейных болельщиков, но это олимпийский чемпион, который уже немало лет работает с командами в качестве тренера. С "Адмиралом" он уже третий сезон", - добавил собеседник агентства.

В октябре "Адмирал" проведет пять игр на выезде, а с конца октября до начала ноября перед перерывом на матчи сборных владивостокская команда сыграет четыре матча дома.

В последних 10 играх "Адмирал" потерпел семь поражений. "Отставка тренера напрямую связана со спортивными результатами, которые нас не удовлетворяют. То место, которое сейчас занимает "Адмирал", не соответствует ожиданиям болельщиков и руководства команды", - отметил Гаджиев.

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