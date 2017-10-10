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Директор Australian Open: Серена Уильямс хочет вернуться на корт в январе 2018 года

Спорт
10 октября, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Американская теннисистка 1 сентября этого года родила дочь

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Серена Уильямс с трофеем победителя Australian Open 2017 года

Серена Уильямс с трофеем победителя Australian Open 2017 года

© EPA/LUKAS COCH

ТАСС, 10 октября. Американская теннисистка Серена Уильямс хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии в январе 2018 года, спустя четыре месяца после рождения дочери. Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на директора турнира Крейга Тили.

"Серена, как настоящий чемпион, хочет выиграть больше 23 турниров серии Большого шлема. У нас прекрасные отношения с семьей Уильямс. Серена хочет вернуться в 2018 году и защитить свой титул. У нее еще есть несколько месяцев на тренировки и подготовку к турниру. Сможет ли она принять участие, будет зависеть от ее состояния", - заявил Тили.

Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2017 году, обыграв в финале свою сестру Винус Уильямс. Как стало известно позднее, во время турнира Серена была на восьмой неделе беременности. 1 сентября 2017 года американка родила дочь.

В общей сложности на счету Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом Открытой эры (периода с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв одиночный турнир 2012 года, а также трижды победив в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус (2000, 2008, 2012). Также Уильямс является третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. В 2018 году призовой фонд соревнований составит $55 млн. Победители в мужском одиночном и женском одиночном разрядах получат по $4 млн. В 2018 году турнир пройдет с 15 по 28 января.

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