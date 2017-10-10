"Адмирал" может расстаться с рядом хоккеистов из-за неудачных результатов команды

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Адмирал" может расстаться с рядом игроков в связи с последними неудачными результатами команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор владивостокского клуба Камил Гаджиев.

Владивостокский клуб в последних 10 матчах потерпел семь поражений и находится вне зоны плей-офф в Восточной конференции, занимая 12-е место. Во вторник клуб объявил об отставке главного тренера команды Александра Андриевского, которого заменит входивший в тренерский штаб специалиста швед Фредрик Стиллман. Ранее Гаджиев сообщил ТАСС, что окончательное решение по главному тренеру клуб примет после игр на выезде и дома до начала ноября.

"Мы понимаем, что проблема, безусловно, не только в Андриевском - в этом году ставка на ряд игроков себя не оправдала. Есть игроки, на которых мы рассчитываем, но они не оправдывают наши ожидания, и, видимо, с кем-то из них мы расстанемся и пригласим новых, - сказал Гаджиев. - Могу сказать, что легионеры в первых рядах. Они не исполняют те роли, на которые мы их приглашаем, и не так эффективны, как в предыдущем сезоне".

По словам гендиректора, причина в неудачном результате может лежать в самоуспокоенности ряда хоккеистов. "Они слишком привыкли к текущим условиям, комфорту, поэтому команде нужна встряска, это очевидно. У нас и игроки, и Андриевский очень высококвалифицированные специалисты, но при этом что-то не получается, и мы должны что-то изменить", - отметил он.

Следующий матч "Адмирал" проведет 12 октября на выезде с "Сибирью".