Более полутора миллионов заявок подано на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года получили более полутора миллионов заявок на покупку билетов на матчи турнира. Об этом сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Темп сразу получился высоким. На конец прошлой недели поступило более полутора миллионов заявок. Среди лидеров - Мексика, США, Аргентина, но абсолютный лидер, конечно, Россия. Больше всего заявок подается на билеты третьей и четвертой категорий, что естественно", - рассказал он в рамках семинара для представителей городов - организаторов турнира и задействованных ведомств.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.