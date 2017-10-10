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ФИФА: СМИ раздувают из мухи слона, когда пишут о проблемах с болельщиками в России

Спорт
10 октября, 10:28 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер уверен, что организаторы ЧМ-2018 не допустят инцидентов с болельщиками во время турнира

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и руководитель правления по проведению чемпионатов мира FIFA Крис Унгер (слева направо)

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и руководитель правления по проведению чемпионатов мира FIFA Крис Унгер (слева направо)

© Артем Филатов/ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Западные СМИ преувеличивают проблему с футбольными болельщиками в России. Об этом заявил журналистам директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.

На вопрос, как он относится к публикациям в западных СМИ, бросающих тень на российских болельщиков, он ответил: "Из любой мухи можно сделать слона. Конечно, есть отдельные агрессивные болельщики. Но я уверен, что организаторы сделают все, чтобы предстоящий турнир не был омрачен".

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. Позднее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе. Позднее аналогичные материалы были представлены рядом других британских СМИ.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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