ФИФА: СМИ раздувают из мухи слона, когда пишут о проблемах с болельщиками в России

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Западные СМИ преувеличивают проблему с футбольными болельщиками в России. Об этом заявил журналистам директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.
На вопрос, как он относится к публикациям в западных СМИ, бросающих тень на российских болельщиков, он ответил: "Из любой мухи можно сделать слона. Конечно, есть отдельные агрессивные болельщики. Но я уверен, что организаторы сделают все, чтобы предстоящий турнир не был омрачен".
Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. Позднее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе. Позднее аналогичные материалы были представлены рядом других британских СМИ.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.