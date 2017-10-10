ФИФА: стадион в Самаре будет готов к ЧМ-2018, другого выбора нет

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре будет построен вовремя, другого выбора просто нет. Об этом заявил журналистам директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.

"Если Самара будет исключена из числа городов-организаторов, то у меня у самого будут проблемы. У меня нет информации о проблемах со строительством стадиона. У них нет другого выбора, только решить проблемы. Так было и перед турнирами в Бразилии и ЮАР", - сказал он в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уточнил, что речь идет об отставании по отдельным работам, а не о стройке в целом.

Как сообщалось ранее, стадион в Самаре планируется сдать к концу года. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.