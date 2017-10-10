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ФИФА: стадион в Самаре будет готов к ЧМ-2018, другого выбора нет

Спорт
10 октября, 10:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Директор департамента Международной федерации футбола по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что все проблемы должны быть решены

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Строительство стадиона "Самара-Арена"

Строительство стадиона "Самара-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре будет построен вовремя, другого выбора просто нет. Об этом заявил журналистам директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.

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"Если Самара будет исключена из числа городов-организаторов, то у меня у самого будут проблемы. У меня нет информации о проблемах со строительством стадиона. У них нет другого выбора, только решить проблемы. Так было и перед турнирами в Бразилии и ЮАР", - сказал он в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уточнил, что речь идет об отставании по отдельным работам, а не о стройке в целом.

Как сообщалось ранее, стадион в Самаре планируется сдать к концу года. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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