Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Казани будут готовы в течение месяца

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Все четыре тренировочные площадки чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани будут готовы в течение месяца. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
"На трех площадках работы завершены. На площадке в Свияге осталось буквально 10 процентов работ, и в течение месяца они будут завершены", - сказал он в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств.
Нигматуллин также выразил уверенность в том, что городу удастся комфортно расселить всех гостей чемпионата мира: "Наш гостиничный фонд значительно вырос, так что с этим проблем быть не должно. Другое дело, что некоторые команды и гости будут жить за городом, и сейчас нам надо обратить внимание на обеспечение безопасности по пути. Но мы уже делали это и во время чемпионата мира по водным видам спорта, и на Кубке конфедераций, так что проблем возникнуть не должно".
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.