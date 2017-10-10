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Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Казани будут готовы в течение месяца

Спорт
10 октября, 10:35 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Как рассказал журналистам первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, на трех площадках работы уже завершены

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Все четыре тренировочные площадки чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани будут готовы в течение месяца. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

"На трех площадках работы завершены. На площадке в Свияге осталось буквально 10 процентов работ, и в течение месяца они будут завершены", - сказал он в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств.

Нигматуллин также выразил уверенность в том, что городу удастся комфортно расселить всех гостей чемпионата мира: "Наш гостиничный фонд значительно вырос, так что с этим проблем быть не должно. Другое дело, что некоторые команды и гости будут жить за городом, и сейчас нам надо обратить внимание на обеспечение безопасности по пути. Но мы уже делали это и во время чемпионата мира по водным видам спорта, и на Кубке конфедераций, так что проблем возникнуть не должно".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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