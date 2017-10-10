Число случаев дискриминации в английском футболе возросло до рекордной отметки за пять лет

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ТАСС, 10 октября. Число сообщений об инцидентах, связанных с дискриминацией в профессиональном английском футболе возросло на 53% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на организацию Kick it Out.
197 случаев дискриминации было зафиксировано в социальных сетях, 194 - в матчах профессиональных команд и 78 - в играх команд из низших дивизионов английского футбола. Больше половины таких случаев произошло в Английской премьер-лиге. Количество случаев дискриминации во всех сферах английского футбола выросло на 16,7% по сравнению с прошлым годом. Количество подобных инцидентов растет уже пятый год подряд.
"Статистика свидетельствует о том, что дискриминация в футболе по-прежнему распространена. Это своевременное напоминание о том, что предстоит еще большая работа, чтобы все участники спортивных состязаний чувствовали себя в безопасности. Это один из многих вызовов, которые футбольные власти должны принять и решить в будущем", - заявил исполнительный директор Kick it Out Рошин Вуд.
Большинство инцидентов связаны с поведением болельщиков, но в 12 случаях участниками дискриминационных ситуаций являются игроки, тренеры или работники клубов. Около половины сообщений о случаях дискриминации связаны с расой (48%), 21% относится к гомофобным, бифобным и трансофобным дискриминациям. В 17% случаев дискриминация проявляется на почве религии.