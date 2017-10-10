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Матч Кубка Франции по футболу был прерван из-за инфаркта у одного из игроков

Спорт
10 октября, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Защитник команды "Марли-ла-Виль" Идрисс в середине первого тайма упал на поле без сознания, позже он был доставлен в больницу в пригороде Парижа, где ему была оказана необходимая медицинская помощь

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ТАСС, 10 октября. Матч пятого раунда Кубка Франции по футболу между командами "Марли-ла-Виль" и "Версаль", который проходил в воскресенье, завершился на 28-й минуте, так как защитник "Марли-ла-Виль" Идрисс перенес инфаркт на поле. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Судья матча остановил игру после того, как заметил, что Идрисс упал на поле без сознания. Два болельщика "Марли-ла- Виль", пожарный и врач скорой помощи быстро вмешались в ситуацию. В течение часа футболисту оказывали помощь, ожидая прибытия пожарного вертолета.

На вертолете Идрисс был доставлен в больницу в пригороде Парижа - коммуне Оне-су-Буа. Там ему была оказана необходимая медицинская помощь. Вскоре 28-летний футболист был перемещен в парижскую больницу Сальпетриер.

Дата и время проведения матча будут определены позже.

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