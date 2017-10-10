Матч Кубка Франции по футболу был прерван из-за инфаркта у одного из игроков

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
Замгенпрокурора поручил проверить жалобы дольщиков ЕкатеринбургаНовости Урала 10 октября, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 октября. Матч пятого раунда Кубка Франции по футболу между командами "Марли-ла-Виль" и "Версаль", который проходил в воскресенье, завершился на 28-й минуте, так как защитник "Марли-ла-Виль" Идрисс перенес инфаркт на поле. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Судья матча остановил игру после того, как заметил, что Идрисс упал на поле без сознания. Два болельщика "Марли-ла- Виль", пожарный и врач скорой помощи быстро вмешались в ситуацию. В течение часа футболисту оказывали помощь, ожидая прибытия пожарного вертолета.
На вертолете Идрисс был доставлен в больницу в пригороде Парижа - коммуне Оне-су-Буа. Там ему была оказана необходимая медицинская помощь. Вскоре 28-летний футболист был перемещен в парижскую больницу Сальпетриер.
Дата и время проведения матча будут определены позже.