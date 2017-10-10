Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКА

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американские баскетболисты московского ЦСКА получат визы при содействии Министерства спорта Турции, чтобы сыграть в гостевых матчах Евролиги со стамбульскими клубами "Фенербахче" и "Анадолу Эфес". Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сожалеет об этом решении, а посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ.

"Американские игроки клуба получат визы в Москве. Со стороны Министерства спорта Турции есть содействие в этом вопросе, мы планируем, что проблем с визами не будет", - заявил Ватутин.

В рамках группового этапа Евролиги ЦСКА 27 октября в Турции сыграет с "Анадолу Эфес", 16 марта - с "Фенербахче".