Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКА

Спорт
10 октября, 11:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Ранее США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американские баскетболисты московского ЦСКА получат визы при содействии Министерства спорта Турции, чтобы сыграть в гостевых матчах Евролиги со стамбульскими клубами "Фенербахче" и "Анадолу Эфес". Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сожалеет об этом решении, а посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ.

"Американские игроки клуба получат визы в Москве. Со стороны Министерства спорта Турции есть содействие в этом вопросе, мы планируем, что проблем с визами не будет", - заявил Ватутин.

В рамках группового этапа Евролиги ЦСКА 27 октября в Турции сыграет с "Анадолу Эфес", 16 марта - с "Фенербахче".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама