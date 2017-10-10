Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Устинов проведет бой с немцем Чарром за чемпионский титул WBA

Спорт
10 октября, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Поединок пройдет 25 ноября в немецком городе Оберхаузен на арене "Кёниг-Пилснер"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский боксер Александр Устинов

Российский боксер Александр Устинов

© Simon Watts/Getty Images

ТАСС, 10 октября. Россиянин Александр Устинов проведет поединок с немцем Мануэлем Чарром за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом сообщает газета Express.

Бой пройдет 25 ноября в немецком городе Оберхаузен на арене "Кёниг-Пилснер". Сообщается, что официально об этом будет объявлено 12 октября на пресс-конференции в Кельне.

Смотрите также

Бой Устинов - Окендо за титул чемпиона мира по версии WBA может пройти 2 октября в Баку

Претендент на титул чемпиона мира боксер Устинов нокаутировал бразильца Сумбано Лава

Всемирный боксерский совет может ввести еще одну весовую категорию

Изначально за чемпионский пояс должны были соперничать американец Шэннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Но WBA дисквалифицировала на полгода Бриггса за употребление допинга, боксер сдал положительную пробу перед боем с Окендо. Анализ Бриггса, проводимый Ассоциацией по добровольному тестированию, показал повышенный уровень тестостерона, в итоге поединок был отменен.

Таким образом, Устинов стал обязательным претендентом на проведение титульного боя. Планировалось, что россиянин встретится с Окендо. Представитель Устинова Владимир Хрюнов ранее сообщил ТАСС, что этот поединок может пройти в Баку 2 октября.

Александр Устинов в последнем поединке выиграл у бразильца Рафаэля Сумбано Лава техническим нокаутом в первом раунде. Рейтинговый поединок прошел 20 мая 2017 года. Всего в активе 40-летнего россиянина 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение. 33-летний Чарр провел 34 боя на профессиональном ринге, одержав 30 побед (17 - нокаутом) и потерпев четыре поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
3
Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ
4
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
5
Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама