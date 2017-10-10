Российский боксер Устинов проведет бой с немцем Чарром за чемпионский титул WBA

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ТАСС, 10 октября. Россиянин Александр Устинов проведет поединок с немцем Мануэлем Чарром за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом сообщает газета Express.
Бой пройдет 25 ноября в немецком городе Оберхаузен на арене "Кёниг-Пилснер". Сообщается, что официально об этом будет объявлено 12 октября на пресс-конференции в Кельне.
Изначально за чемпионский пояс должны были соперничать американец Шэннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Но WBA дисквалифицировала на полгода Бриггса за употребление допинга, боксер сдал положительную пробу перед боем с Окендо. Анализ Бриггса, проводимый Ассоциацией по добровольному тестированию, показал повышенный уровень тестостерона, в итоге поединок был отменен.
Таким образом, Устинов стал обязательным претендентом на проведение титульного боя. Планировалось, что россиянин встретится с Окендо. Представитель Устинова Владимир Хрюнов ранее сообщил ТАСС, что этот поединок может пройти в Баку 2 октября.
Александр Устинов в последнем поединке выиграл у бразильца Рафаэля Сумбано Лава техническим нокаутом в первом раунде. Рейтинговый поединок прошел 20 мая 2017 года. Всего в активе 40-летнего россиянина 34 победы (25 нокаутом) и одно поражение. 33-летний Чарр провел 34 боя на профессиональном ринге, одержав 30 побед (17 - нокаутом) и потерпев четыре поражения.