Агент Береглазова: хоккеист будет играть за фарм-клуб "Рейнджерс" только в октябре

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МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Алексей Береглазов, подписавший весной контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс", имеет договоренность, что проведет матчи за фарм-клуб команды только в октябре. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Гари Гринстин.
Российский игрок в качестве свободного агента подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в середине апреля. Соглашение рассчитано на два года. Согласно контракту, Береглазов имеет право вернуться в Россию, если не будет проходить в состав команды. В середине сентября "Рейнджерс" отправил его в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Хартфорд", где тот провел два матча.
"После выставочной игры с "Айлендерс" от "Рейнджерс" была рекомендация, чтобы он адаптировался к североамериканским площадкам и какое-то время поиграл в АХЛ. Это решение тренерского штаба, и мы с Алексеем это обговорили, - сказал Гринстин. - Я выслушал его пожелание, настрой: он такой парень, что просто так руки не опустит. У нас есть договоренность только на этот месяц, в котором должно все решиться - весь сезон в фарм-клубе он играть не будет".
По мнению агента, в "Рейнджерс" довольны его процессом адаптации. "Им нравится, как он тренируется и играет, отзывы по его матчам хорошие. Считаю, что ему надо сделать полшага", - отметил Гринстин.
Ранее вице-президент магнитогорского "Металлурга", в котором ранее играл Береглазов, Геннадий Величкин сообщил ТАСС, что клуб ведет работу над тем, чтобы вернуть хоккеиста обратно. "С Геннадием Ивановичем мы на связи - я объяснил ситуацию, они звонили Алексею. Если он соберется вернуться, то только в "Металлург". Они очень хотели бы его вернуть", - подчеркнул агент.
Береглазов является обладателем Кубка Гагарина прошлого года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 года.