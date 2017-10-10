Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент Береглазова: хоккеист будет играть за фарм-клуб "Рейнджерс" только в октябре

Спорт
10 октября, 12:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Российский защитник провел два матча в Американской хоккейной лиге за "Хартфорд"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Береглазов

Алексей Береглазов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Алексей Береглазов, подписавший весной контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс", имеет договоренность, что проведет матчи за фарм-клуб команды только в октябре. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Гари Гринстин.

Российский игрок в качестве свободного агента подписал контракт с клубом из Нью-Йорка в середине апреля. Соглашение рассчитано на два года. Согласно контракту, Береглазов имеет право вернуться в Россию, если не будет проходить в состав команды. В середине сентября "Рейнджерс" отправил его в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Хартфорд", где тот провел два матча.

"После выставочной игры с "Айлендерс" от "Рейнджерс" была рекомендация, чтобы он адаптировался к североамериканским площадкам и какое-то время поиграл в АХЛ. Это решение тренерского штаба, и мы с Алексеем это обговорили, - сказал Гринстин. - Я выслушал его пожелание, настрой: он такой парень, что просто так руки не опустит. У нас есть договоренность только на этот месяц, в котором должно все решиться - весь сезон в фарм-клубе он играть не будет".

По мнению агента, в "Рейнджерс" довольны его процессом адаптации. "Им нравится, как он тренируется и играет, отзывы по его матчам хорошие. Считаю, что ему надо сделать полшага", - отметил Гринстин.

Ранее вице-президент магнитогорского "Металлурга", в котором ранее играл Береглазов, Геннадий Величкин сообщил ТАСС, что клуб ведет работу над тем, чтобы вернуть хоккеиста обратно. "С Геннадием Ивановичем мы на связи - я объяснил ситуацию, они звонили Алексею. Если он соберется вернуться, то только в "Металлург". Они очень хотели бы его вернуть", - подчеркнул агент.

Береглазов является обладателем Кубка Гагарина прошлого года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
3
Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ
4
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
5
Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама