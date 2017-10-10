Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAF

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, примет решение о возможности продолжения карьеры после вынесения вердикта Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом спортсменка заявила ТАСС.

6 октября 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине за обнаружение запрещенного препарата туринабол по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Позднее спортсменка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил апелляцию 35-летней легкоатлетки.

"Мне нужно решить, останавливаться или пойти дальше, больше ничего не могу сказать. Для этого нужно взвесить все за и против, потому что, чтобы идти дальше, нужны время и деньги. Завершение карьеры? Пока не могу сказать, потому что неизвестен срок дисквалификации, ни меры, которые могут быть приняты в мой адрес", - заявила Чичерова.

Помимо золотой медали Олимпиады-2012, в активе Чичеровой победа на чемпионате мира 2011 года в южнокорейском Тегу.