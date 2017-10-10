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Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболу

Спорт
10 октября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В понедельник сборная Испании одержала победу над командой Израиля в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2018

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© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТАСС, 10 октября. Один из пяти болельщиков, выбежавших на поле по окончании матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Израиля и Испании, был вооружен ножом. Об этом сообщает испанская газета As.

В понедельник сборная Испании одержала победу над командой Израиля (1:0) в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018, который пройдет в России.

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По окончании встречи на поле выбежали пять болельщиков. Один из них направился к полузащитнику испанской сборной и мадридского "Реала" Иско. Он был задержан полицией до того момента, как добежал до футболиста. Отмечается, что из рук фаната выпал нож, болельщик был задержан полицией для проведения допроса.

Сборная Испании с первого места в группе вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда Израиля заняла четвертое место и не сыграет на турнире в России.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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