Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболу

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Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
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ТАСС, 10 октября. Один из пяти болельщиков, выбежавших на поле по окончании матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Израиля и Испании, был вооружен ножом. Об этом сообщает испанская газета As.
В понедельник сборная Испании одержала победу над командой Израиля (1:0) в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2018, который пройдет в России.
По окончании встречи на поле выбежали пять болельщиков. Один из них направился к полузащитнику испанской сборной и мадридского "Реала" Иско. Он был задержан полицией до того момента, как добежал до футболиста. Отмечается, что из рук фаната выпал нож, болельщик был задержан полицией для проведения допроса.
Сборная Испании с первого места в группе вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда Израиля заняла четвертое место и не сыграет на турнире в России.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.