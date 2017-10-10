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Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтования

Спорт
10 октября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Выборы президента комиссии спортсменов и ее новых членов прошли 7 октября в Лозанне

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Инна Дериглазова

Инна Дериглазова

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 10 октября. Олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира россиянка Инна Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщается пресс-служба организации.

Выборы президента комиссии спортсменов и новых членов комиссии прошли 7 октября в швейцарской Лозанне. Члены комиссии спортсменов выбираются на четыре года.

Президентом комиссии спортсменов был выбран 38-летний итальянец Альдо Монтано, который является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира. Также он стал членом исполнительного комитета FIE.

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Всего в комиссию вошло 12 спортсменов. Помимо Дериглазовой и Монтано, в ее состав были выбраны такие именитые фехтовальщики, как немец Беньямин Клайбринк (олимпийский чемпион), китаянка Сунь Юйцзе (олимпийская чемпионка и чемпионка мира), венгр Арон Силадьи (двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира), американка Мариэль Загунис (двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира), украинка Ольга Харлан (олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира) и француз Янник Борель (олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира).

Дериглазова завоевала золото Олимпиады 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро, также она является четырехкратной чемпионкой мира (2011, 2015, 2016 и 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2012, 2016).

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