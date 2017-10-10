Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождя

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ТАСС, 10 октября. Матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Тяньцзине между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Ириной Бегу перенесен на другой день из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Игра должна была пройти во вторник в районе 10:30 мск.
Сообщается, что все одиночные матчи, запланированные на вторник, будут сыграны в другой день из-за ливня. Встречи в парных соревнованиях пройдут под крышей.
Призовой фонд турнира в Тяньцзине, который завершится 15 октября, составляет $426 тыс.