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Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождя

Спорт
10 октября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Игра должна была пройти во вторник в районе 10:30 мск

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 10 октября. Матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Тяньцзине между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Ириной Бегу перенесен на другой день из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Игра должна была пройти во вторник в районе 10:30 мск.

Сообщается, что все одиночные матчи, запланированные на вторник, будут сыграны в другой день из-за ливня. Встречи в парных соревнованиях пройдут под крышей.

Призовой фонд турнира в Тяньцзине, который завершится 15 октября, составляет $426 тыс.

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Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрю

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