Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождя

ТАСС, 10 октября. Матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Тяньцзине между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Ириной Бегу перенесен на другой день из-за дождя. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Игра должна была пройти во вторник в районе 10:30 мск.

Сообщается, что все одиночные матчи, запланированные на вторник, будут сыграны в другой день из-за ливня. Встречи в парных соревнованиях пройдут под крышей.

Призовой фонд турнира в Тяньцзине, который завершится 15 октября, составляет $426 тыс.