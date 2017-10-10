Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Турецкие власти запретили въезд в Стамбул двум американкам из оренбургской баскетбольной команды "Надежда" из-за ухудшившихся отношений Турции и США, сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе клуба.

"Турецкие власти запретили въезд в страну американкам Эмме Кэннон и Брионне Джонс, официальный повод - резко ухудшившиеся отношения Турции и США. Клуб начнет евросезон без ключевых игроков, Кэннон и Джонс сегодня вернулись в Оренбург из Москвы", - сказал представитель клуба.

Баскетболистки отправились в Стамбул на стартовый матч Евролиги, в итоге в Турцию прибыли всего восемь игроков оренбургской команды. Матч "Фенербахче" и "Надежды" пройдет 11 октября.

"Это форменный беспредел, но даже в данной ситуации "Надежда" настраивается только на победу", - заявил директор "Надежды" Олег Храмкин.

Ранее ТАСС сообщил, что США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сожалеет об этом решении, а посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ.

Ранее в пресс-службе ЦСКА заявили, что американские баскетболисты московского клуба получат визы при содействии Министерства спорта Турции, чтобы сыграть в гостевых матчах Евролиги со стамбульскими клубами "Фенербахче" и "Анадолу Эфес". В рамках группового этапа турнира армейцы 27 октября сыграют с "Анадолу Эфес", 16 марта - с "Фенербахче".