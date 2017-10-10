Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"

Фронтовой бомбардировщик Су-24. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:52
Биография врио губернатора Ивановской области Станислава ВоскресенскогоБиографии и справки 10 октября, 14:38
Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срокСпорт 10 октября, 14:37
Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла КоньковаПолитика 10 октября, 14:37
Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 14:36
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:26
Промышленный кластер появится в 2018 году в НовоуральскеНовости Урала 10 октября, 14:23
Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"Общество 10 октября, 14:17
В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в СирииМеждународная панорама 10 октября, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Турецкие власти запретили въезд в Стамбул двум американкам из оренбургской баскетбольной команды "Надежда" из-за ухудшившихся отношений Турции и США, сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе клуба.
"Турецкие власти запретили въезд в страну американкам Эмме Кэннон и Брионне Джонс, официальный повод - резко ухудшившиеся отношения Турции и США. Клуб начнет евросезон без ключевых игроков, Кэннон и Джонс сегодня вернулись в Оренбург из Москвы", - сказал представитель клуба.
Баскетболистки отправились в Стамбул на стартовый матч Евролиги, в итоге в Турцию прибыли всего восемь игроков оренбургской команды. Матч "Фенербахче" и "Надежды" пройдет 11 октября.
"Это форменный беспредел, но даже в данной ситуации "Надежда" настраивается только на победу", - заявил директор "Надежды" Олег Храмкин.
Ранее ТАСС сообщил, что США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции 8 октября. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сожалеет об этом решении, а посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ.
Ранее в пресс-службе ЦСКА заявили, что американские баскетболисты московского клуба получат визы при содействии Министерства спорта Турции, чтобы сыграть в гостевых матчах Евролиги со стамбульскими клубами "Фенербахче" и "Анадолу Эфес". В рамках группового этапа турнира армейцы 27 октября сыграют с "Анадолу Эфес", 16 марта - с "Фенербахче".