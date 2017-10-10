Этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду пройдут в России в 2018 году

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут в Москве и Челябинской области в 2018 году, также столица России примет этап КМ по сноуборду. Календарь турнира на предстоящий сезон опубликован на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Шестого января в Москве пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Со 2 по 4 марта в городе Миасс в Челябинской области состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
10 и 11 марта Москва примет этап КМ по сноуборду в дисциплине борд-кросс.
Ранее пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России сообщила, что FIS утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в период с 1 по 3 декабря.