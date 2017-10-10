Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду пройдут в России в 2018 году

Спорт
10 октября, 13:37 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

10 и 11 марта Москва примет этап КМ по сноуборду в дисциплине борд-кросс

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEY ILNITSKY

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут в Москве и Челябинской области в 2018 году, также столица России примет этап КМ по сноуборду. Календарь турнира на предстоящий сезон опубликован на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Шестого января в Москве пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Со 2 по 4 марта в городе Миасс в Челябинской области состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

10 и 11 марта Москва примет этап КМ по сноуборду в дисциплине борд-кросс.

Ранее пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России сообщила, что FIS утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в период с 1 по 3 декабря.

Смотрите также

Сноубордисты с Камчатки выиграли всероссийские соревнования "Дальний Восток - 2017"

Всероссийские соревнования по сноуборду стартовали на склонах вулкана на Камчатке

Чемпионка мира по сноуборду Заварзина начнет тренировки на снегу в августе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама