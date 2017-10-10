Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольная ассоциация Израиля отрицает, что задержанный болельщик выбежал на поле с ножом

Спорт
10 октября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Ранее издание As сообщило, что по окончании встречи, прошедшей в понедельник в Иерусалиме, на поле выбежали пять болельщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТАСС, 10 октября. Выбежавший на поле болельщик по окончании матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Израиля и Испании (0:1) не имел при себе ножа. Об этом заявил глава информационной службы Футбольной ассоциации Израиля Шломи Барзель, которого цитирует испанская газета Marca.

Смотрите также

Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018

Иско: верность Пике сборной Испании никогда не ставилась под сомнение

Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболу

Ранее издание As сообщило, что по окончании встречи, прошедшей в понедельник в Иерусалиме, на поле выбежали пять болельщиков. Один из них направился к полузащитнику испанской сборной и мадридского "Реала" Иско. Он был задержан полицией до того момента, как добежал до футболиста. Отмечается, что из рук фаната выпал нож.

"Нет никаких доказательств или признаков того, что у кого-то из выбежавших на поле был нож, - сказал Барзель. - Мы сами не понимаем, откуда появилась эта информация".

Сборная Испании с первого места в группе вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда Израиля заняла четвертое место и не сыграет на турнире в России.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама