Футбольная ассоциация Израиля отрицает, что задержанный болельщик выбежал на поле с ножом

ТАСС, 10 октября. Выбежавший на поле болельщик по окончании матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Израиля и Испании (0:1) не имел при себе ножа. Об этом заявил глава информационной службы Футбольной ассоциации Израиля Шломи Барзель, которого цитирует испанская газета Marca.

Ранее издание As сообщило, что по окончании встречи, прошедшей в понедельник в Иерусалиме, на поле выбежали пять болельщиков. Один из них направился к полузащитнику испанской сборной и мадридского "Реала" Иско. Он был задержан полицией до того момента, как добежал до футболиста. Отмечается, что из рук фаната выпал нож.

"Нет никаких доказательств или признаков того, что у кого-то из выбежавших на поле был нож, - сказал Барзель. - Мы сами не понимаем, откуда появилась эта информация".

Сборная Испании с первого места в группе вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда Израиля заняла четвертое место и не сыграет на турнире в России.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.