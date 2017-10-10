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РФС ожидает около 30 тыс. болельщиков на матче Россия - Иран в Казани

Спорт
10 октября, 15:11 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча состоится на "Казань-Арене" и начнется а 19:00 мск

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 10 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около 30 тыс. болельщиков ожидается на товарищеском матче между сборными России и Ирана по футболу в Казани во вторник. Об этом ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

По его словам, среди зрителей будет около 500 иранцев.

"Мы ожидаем на матче порядка 30 тыс. зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть", - сказал Карпович.

Встреча начнется на "Казань-Арене", вмещающей 45 тыс. зрителей, в 19:00 мск.

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