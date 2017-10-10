РФС ожидает около 30 тыс. болельщиков на матче Россия - Иран в Казани

СМИ: "Барселона" продолжит играть в чемпионате и Кубке ИспанииСпорт 10 октября, 16:17
Минтранс меняет правила провоза ручной клади по невозвратным авиабилетамЭкономика и бизнес 10 октября, 16:15
Трамп предложил сравнить IQ его и Тиллерсона, заявив, что знает результат заранееМеждународная панорама 10 октября, 16:15
Сторчак не видит юридических доводов для отмены решения лондонского суда по долгу УкраиныЭкономика и бизнес 10 октября, 16:04
Тарпищев: теннисный центр может быть построен в КрымуСпорт 10 октября, 16:03
Тбилисский русский драмтеатр представит в Екатеринбурге спектакль по пьесе Льва ТолстогоНовости Урала 10 октября, 15:55
Хабиб Нурмагомедов опустился на второе место в рейтинге легковесов UFCСпорт 10 октября, 15:50
Педагоги в регионах обсуждают возврат природоведения в школьную программуОбщество 10 октября, 15:49
КБ "Стрелка" подготовило проекты благоустройства Грозного, Владикавказа и еще 38 городовОбщество 10 октября, 15:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 10 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около 30 тыс. болельщиков ожидается на товарищеском матче между сборными России и Ирана по футболу в Казани во вторник. Об этом ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.
По его словам, среди зрителей будет около 500 иранцев.
"Мы ожидаем на матче порядка 30 тыс. зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются. Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть", - сказал Карпович.
Встреча начнется на "Казань-Арене", вмещающей 45 тыс. зрителей, в 19:00 мск.