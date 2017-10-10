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"Металлург" проиграл "Амуру", прервав серию из четырех побед в КХЛ

Спорт
10 октября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Клуб из Магнитогорска проиграл в овертайме со счетом 4:5

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ТАСС, 10 октября. Хабаровский "Амур" одержал победу в овертайме над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев дубль оформил Вячеслав Ушенин (31-я и 51-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Александр Фролов (29), Томаш Зогорна (43). У гостей отличились Оскар Осала (17), Томаш Филиппи (27), Сергей Терещенко (34) и Владислав Калетник (35). Победную шайбу в овертайме забросил хоккеист "Амура" Ян Коларж (61).

"Металлург" потерпел первое поражение за пять матчей. Магнитогорский клуб занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 33 очка после 20 встреч. "Амур" расположился на 11-й позиции, набрав 22 очка в 20 играх.

В следующем матче "Амур" на выезде сыграет с омским "Авангардом". "Металлург" на своем льду примет подольский "Витязь". Обе встречи пройдут 14 октября.

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