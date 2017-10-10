Дисциплинарная комиссия AIBA отстранила президента организации Ву

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия Международной ассоциации бокса (AIBA) отстранила президента организации Чинг-Куо Ву. Об этом говорится в решении комиссии, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Дисциплинарная комиссия AIBA приняла решение отстранить президента организации Ву, решение было обусловлено несколькими причинами. В первую очередь, он пытался уволить нескольких членов исполнительного комитета, пытаясь тем самым заблокировать любое решение исполкома. Также господин Ву практически привел AIBA на грань банкротства, взяв на себя обязательства по нескольким займам. Кроме того, президент AIBA пытался помешать организации внеочередного конгресса организации", - говорится в решении.

Швейцарский федеральный суд в конце сентября отклонил все требования временного комитета AIBA и подтвердил позиции президента организации Чинг-Куо Ву, а также исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

8 августа Швейцарский федеральный суд отказался временно отстранять Чинг-Куо Ву и высший руководящий состав организации по требованию нескольких членов исполкома организации. Тогда сторонники отстранения действующего главы AIBA направили в швейцарский суд просьбу о срочном рассмотрении дела, однако получили отказ, но суд не отклонил иск полностью и решил провести заседание по данному делу 17 августа. После этого суд заслушал Чинг-Куо Ву и Луи-Мари, на заседании суд затребовал предоставить к концу августа дополнительные документы и аргументы от обоих оппонентов. После этого орган принял окончательное решение отклонить требования временного комитета.

В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.