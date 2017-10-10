Кремлев: выборы нового президента AIBA пройдут в январе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA), где пройдут выборы нового президента организации, состоится в январе. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия организации отстранила от исполнения своих обязанностей президента AIBA Чинг-Куо Ву.

"Сегодня дисциплинарная комиссия AIBA отстранила Ву, нам пришло соответствующее извещение. Внеочередной конгресс, на котором пройдут выборы президента, состоится в январе", - сказал Кремлев.

В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.

Швейцарский федеральный суд в конце сентября отклонил все требования временного комитета AIBA и подтвердил позиции президента организации Чинг-Куо Ву, а также исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.