Гимнастка Еремина заявила, что будет работать над усложнением программы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина планирует повысить сложность своей программы. Об этом она рассказала ТАСС.

На дебютном чемпионате мира в Монреале 16-летняя Еремина завоевала две медали - бронзу в личном многоборье и серебро в упражнениях на брусьях, которое судьи оценили в 15,100 балла. Победительница соревнований китаянка Юлин Фан получила 15,166 балла.

"Я довольна своим выступлением, то, что планировали, получилось, - сказала Еремина. - Думаю, золото в упражнениях на брусьях отдали китаянке, потому что у нее была база больше на 0,2 балла. Мы будем работать над усложнением программы. Сейчас у нас будет недельный перерыв, а потом снова на сбор".