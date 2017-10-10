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Гимнастка Еремина заявила, что будет работать над усложнением программы

Спорт
10 октября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

На дебютном чемпионате мира в Монреале 16-летняя спортсменка завоевала две медали - бронзу в личном многоборье и серебро в упражнениях на брусьях

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина планирует повысить сложность своей программы. Об этом она рассказала ТАСС.

На дебютном чемпионате мира в Монреале 16-летняя Еремина завоевала две медали - бронзу в личном многоборье и серебро в упражнениях на брусьях, которое судьи оценили в 15,100 балла. Победительница соревнований китаянка Юлин Фан получила 15,166 балла.

"Я довольна своим выступлением, то, что планировали, получилось, - сказала Еремина. - Думаю, золото в упражнениях на брусьях отдали китаянке, потому что у нее была база больше на 0,2 балла. Мы будем работать над усложнением программы. Сейчас у нас будет недельный перерыв, а потом снова на сбор".

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