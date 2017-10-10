Тарпищев: теннисный центр может быть построен в Крыму

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Тарпищев: теннисный центр может быть построен в КрымуСпорт 10 октября, 16:03
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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Теннисный центр может быть построен в Крыму для подготовки российских теннисистов. Об этом во время онлайн-конференции заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
"Хотелось бы построить теннисный центр в Крыму. С позиции тренировочного процесса по сравнению с сильнейшими академиями Запада у нас будет преимущество в системе подготовки. Крымский воздух помогает быстрее восстанавливаться. Нам просто необходимо иметь там теннисный центр", - сказал Тарпищев.