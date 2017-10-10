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Тарпищев: теннисный центр может быть построен в Крыму

Спорт
10 октября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Президент Федерации тенниса России, что у российских спортсменов будет преимущество над западными соперниками с позиции тренировочнорго процесса

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Теннисный центр может быть построен в Крыму для подготовки российских теннисистов. Об этом во время онлайн-конференции заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Хотелось бы построить теннисный центр в Крыму. С позиции тренировочного процесса по сравнению с сильнейшими академиями Запада у нас будет преимущество в системе подготовки. Крымский воздух помогает быстрее восстанавливаться. Нам просто необходимо иметь там теннисный центр", - сказал Тарпищев.

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