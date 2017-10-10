Секции подводного плавания планируют открыть в двух городах Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Секции подводного плавания планируют открыть в городах Заречный и Арамиль Свердловской области, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент Федерации подводного плавания региона Валерий Черкашин.
"Мы с Министерством спорта провели совещания с главами Заречного и Арамили на предмет возможности открытия секций подводного плавания в этих городах, так как там есть современная база и благоприятные условия", - сказал он.
Пока в области существует лишь одна детская спортивная школа такого направления, она располагается в городе Березовский.
"Это единственная детская спортивная школа, которая развивает этот вид спорта, она дает нам мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы сделать школу государственной - это перспектива, связанная, в том числе, с поддержкой неолимпийского вида спорта и дальнейшего совершенствования тренировочного процесса", - пояснил и. о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Подводный спорт включает в себя такие дисциплины, как дайвинг, фридайвинг, плавание в ластах, акватлон. По данным регионального Министерства спорта, общая численность занимающихся подводным спортом в Свердловской области составляет 397 человек.