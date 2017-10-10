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СМИ: "Барселона" продолжит играть в чемпионате и Кубке Испании

Спорт
10 октября, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в связи с референдумом в Каталонии Королевская испанская футбольная федерация может исключить "Барселону" из турниров под своей эгидой

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Футболисты "Барселоны"

Футболисты "Барселоны"

© EPA-EFE/Alejandro Garcia

ТАСС, 10 октября. Футбольный клуб "Барселона" продолжит выступать в чемпионате и Кубке Испании, несмотря на ситуацию, связанную с референдумом о независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Между тем в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

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Ранее сообщалось, что в связи с референдумом Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) может принять решение об исключении "Барселоны" из турниров под своей эгидой. Однако, по информации издания, Каталонская федерация футбола продолжит свою работу под руководством RFEF, таким образом, "Барселона" будет выступать в чемпионате, Кубке и (в случае победы в одном из турниров) Суперкубке Испании.

"Барселона" была основана в 1899 году, команда является 24-кратным чемпионом Испании, 29-кратным обладателем Кубка страны (рекорд), а также 12-кратным - Суперкубка. Кроме того, клуб пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

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