Тсонга, Бердых и Раонич могут получить wild card на "ВТБ Кубок Кремля"

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Французский теннисист Жо- Вильфрид Тсонга, чех Томаш Бердых и канадец Милош Раонич могут получить wild card (специальное приглашение) для участия в московском турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом во время онлайн-конференции заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
"Wild card могут получить Тсонга, Бердых или Раонич, которым нужны очки. Но обычно основную часть мы оставляем для своих теннисистов", - сказал Тарпищев.
Раонич занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Тсонга - 18-е, Бердых - 19-е.
"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.