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Спортивный директор "Зенита" Сарсания похоронен на кладбище "Ракитки"

Спорт
10 октября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Константин Сарсания скончался 7 октября в возрасте 49 лет

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Константин Сарсания

Константин Сарсания

© Алексей Крутов/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Похороны спортивного директора футбольного клуба "Зенит" Константина Сарсании состоялись во вторник на кладбище "Ракитки", которое находится на территории Новой Москвы, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сарсания скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Во вторник в Москве также прошла гражданская панихида, которую посетили председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, президент "Зенита" Сергей Фурсенко, главный тренер клуба Роберто Манчини, бывший нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков, действующие игроки петербургской команды Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин и Миха Мевля, главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, советник президента Российского футбольного союза (РФС), президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший президент РФС Николай Толстых.

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Сарсания работал спортивным директором петербургского клуба с мая 2017 года, а ранее занимал данную должность с 2006 по 2007 год. В 2008 году был назначен советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2007 году "Зенит" одержал победу в чемпионате России, в сезоне-2007/08 петербургская команда выиграла Кубок УЕФА, а в 2008 году - Суперкубок УЕФА. С 2009 по 2010 год Сарсания был спортивным директором московского "Динамо".

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. С 2013 по 2017 год возглавлял литовский "Атлантас", дважды выиграв бронзу чемпионата Литвы.

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