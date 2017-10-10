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Гимнаст Далалоян сообщил, что выступал в опорном прыжке на ЧМ с травмой голеностопа

Спорт
10 октября, 16:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анна Гришанова

На чемпионате мира россиянин занял восьмое место, заработав 13,966 балла

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МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Российский гимнаст Артур Далалоян выступал в опорном прыжке на чемпионате мира в канадском Монреале с травмой голеностопа. Об этом спортсмен рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я выступал с травмой, получил ее уже в Канаде за два дня до соревнований на тренировке, - признался Далалоян. - Травма голеностопа, прыгал свой прыжок и немного неудачно приземлился. Думаю, в этом виновата моя халатность - я не до конца подготовился к тренировке".

На мировом первенстве в опорном прыжке Далалоян стал восьмым, заработав 13,966 балла. В квалификации россиянин занял девятое место, однако получил возможность выступить в финале вместо снявшегося с соревнований южнокорейца Ян Хак Сона.

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"Узнал о том, что попал в финал, за 15 минут до него, - сказал гимнаст. - Честно говоря, я был не готов, до конца не верил, хотя знал, что я первый запасной, и знал статистику, что часто из запасных попадают в финал в последний момент. Когда прошла квалификация, и я точно понял, что не попал в финал, я сделал больший акцент на том, чтобы лечить ногу, а не "долбить" ее дальше и не развивать травму, и уже не тренировался. В день финала мне старший тренер сказал просто прийти и посмотреть - вдруг попадешь, так и получилось: я пришел, размялся немного, и мне сказали, что я все-таки выступаю".

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Монреале с 2 по 8 октября. Сборная России заняла третье место в неофициальном командном зачете, завоевав одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

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