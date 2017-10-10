Гребная база в Астраханской области начнет работу в 2018 году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первая очередь строительства центра гребных видов спорта в селе Яксатово Астраханской области будет сдана в эксплуатацию в 2018 году. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор региона Расул Султанов.

Строительство объекта обсуждалось 10 октября в ходе рабочей встречи вице-губернатора Астраханской области с главой Министерства спорта РФ Павлом Колобковым. База в Яксатово строится с 2011 года. Планируется, что она будет достроена при федеральном софинансировании в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Включение гребной базы в Яксатово в ФЦП планируется после корректировки проекта, - отметил Султанов. - Мы хотим максимально оптимизировать проект с той точки зрения, чтобы она могла осуществлять те функции, на которые она была ориентирована в самом начале. Однако в связи с отсутствием финансирования будет произведена некая оптимизация. Завершить первый этап строительства планируется в 2018 году, этого будет достаточно, чтобы начать тренировочный процесс".

По словам Султанова, в будущем база в Яксатово будет использоваться для подготовки спортсменов Астраханской области, резервов национальных команд и спортсменов сборных России. "Этот объект будет одним из крупнейших в регионе", - сказал он.

В ходе встречи с министром спорта РФ обсуждалось также развитие спорткомплекса "Звездный" в Астрахани. "Мы подвели итоги нашей давней работы по строительству комплекса "Звездный", - рассказал вице-губернатор региона. - Плюс к этому в конце года выходим на строительство ледовой арены при этом же комплексе, а также мини-футбольной арены".

В 2011 году на базе объекта был построен 50-метровый бассейн в рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы".